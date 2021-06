Probleme bei Onlinewahl

Bürstadt. Die evangelischen Kirchengemeinden haben ihre Kirchenvorstände gewählt. Dies war erstmals auch online möglich. Wie in Lampertheim (wir berichteten) gab es auch in Bürstadt Schwierigkeiten bei der elektronischen Stimmabgabe. „Leider gab es am Wahlabend Probleme bei der Auswertung der Ergebnisse, so dass wir sie erst einen Tag später bekommen haben“, erzählt Edith Appel-Thomas vom Kirchenvorstand. Das Team um Wahlvorstand Ralph Vierheller hatte bis spät in den Abend auf ein Ergebnis gewartet – leider ohne Erfolg. Mittlerweile steht das vorläufige Endergebnis aber fest.

Die Wahl, die alle sechs Jahre stattfindet, folgte wegen der Corona-Pandemie dieses Mal anderen Regeln. Neben Präsenz- und Briefwahl konnten die Wähler auch online für ihren Kandidaten abstimmen. „Davon hat etwa die Hälfte der Wähler Gebrauch gemacht“, sagt Appel-Thomas. Die Wahlbeteiligung lag in Bürstadt/Riedrode bei 10,17 Prozent und war damit etwas höher als bei der letzten Kirchenvorstandswahl.

Die neuen Kirchenvorstände Dem neuen evangelischen Kirchenvorstand in Bürstadt/Riedrode gehören an: Edith Appel-Thomas, Marvin Brauner, Martina Elfert, Gerhard Fink, Dieter Friedle, Beate Fritz, Luisa Held, Tanja Müller, Celine Rolvien und Julia Stockmann. In Bobstadt wurden gewählt: Daniela Beringer, Frieder Herrmann, Gerdi Schmitzer, Kimmy Van Cleave, Natascha Poletar und Bianca Sulger.

Bobstadt bescherte die Pandemie eine Wahlbeteiligung von 23 Prozent. „Bei einer so guten Beteiligung hat die Briefwahl auch nach Corona bei uns Zukunft“, freute sich Daniela Beringer vom Kirchenvorstand Bobstadt. Die hohe Wahlbeteiligung sei allerdings das einzig Gute an der Pandemie. „Ich habe schon viele Vorstandswahlen mitgemacht, aber diesmal hatten wir bei der Vor- und Nachbereitung ganz schön viel zu stemmen“, sagt sie. Jetzt sei sie mit den anderen Mitgliedern nur froh, dass alles gut über die Bühne gegangen sei.

Nach der Wahlprüfung durch den amtierenden Vorstand und dem Ablauf der offiziellen Einspruchsfrist übernehmen die Gewählten ihr neues Amt in den Gemeinden Bürstadt/Riedrode und Bobstadt am 1. September. to

