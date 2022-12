Probe fürs Krippenspiel

Bobstadt. Die evangelische Gemeinde plant ein Krippenspiel für die ganze Familie an Heiligabend in Bobstadt. Aufführung ist am Samstag, 24. Dezember, um 14.30 Uhr in der evangelischen Kirche Bobstadt, Holländerstraße 4. Dafür suchen die Organisatoren Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern, die Lust haben mitzumachen. Dabei gibt es Sprech-, Erzähl- und Statistenrollen. Kinder unter fünf Jahren sollen bitte mit Begleitung kommen. Die erste Probe ist am Freitag, 9. Dezember, von 16 bis 17.30 Uhr. Generalprobe dann am Donnerstag, 22. Dezember, von 16 bis 17.30 Uhr. Treffpunkt vor der Aufführung im Gottesdienst an Heiligabend ist um 13.30 Uhr.

Interessierte werden gebeten, sich bis Sonntag, 4. Dezember, anzumelden und mitzuteilen, ob mit oder ohne Sprechtext oder ob es bestimmte Vorlieben für Rollen gibt. Ansprechpartnerinnen sind Pfarrerin Johanna Gotzmann unter Telefon 06206/790 19 oder 790 20, per E-Mail an johanna.gotzmann@ekhn.de oder Katja Schwager per E-Mail an katja@schwager.email. red