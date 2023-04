Premierensieg bei den Erwachsenen

Bobstadt/Biblis. Für alle Formationen der TG Bobstadt und des Studios Tanzbar Biblis haben wieder Ligaturniere stattgefunden. Zunächst startete die „KIDScompany“ in ihr schon zweites Ligaturnier in Mörfelden-Walldorf. Nach dem grandiosen Sieg beim Auftakt konnte die Leistung auch bei Turnier Nummer zwei gehalten werden. Der Nachwuchs im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren ertanzte sich mit der Wertung 1-1-1-1-2 den klaren Turniersieg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Nachmittag startete die 1. Bundesliga-Formation „Piccola“ in Frankfurt in das zweite Turnier der Saison. Auch „Piccola“ bestätigte den Erfolg des ersten Turniers und sicherte sich die klare Finalteilnahme und den erneuten vierten Platz. Damit ist ein wichtiger Grundstein für den Klassenerhalt sowie für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft gelegt.

Zum zweiten Mal Silber

Zeitgleich an zwei verschiedenen Orten begannen die Formationen „MIO“ in der Jugendliga und „neo“ in der Verbandsliga ihr Turnier. „MIO“ durfte wie die „KIDScompany“ in Mörfelden-Walldorf ihr zweites Turnier tanzen und sicherte sich erneut den Silberpokal. Zur selben Zeit in Frankfurt tanzte die Formation „neo“ ihr erstes Ligaturnier der neuen Saison und zum ersten Mal überhaupt in der Hauptgruppe. Dies sollte für die junge Truppe, die zur Hälfte altersbedingt sogar noch in der Jugendliga tanzen könnte, allerdings keine Hürde darstellen. Schnell wurde klar, dass sich die „neo’s“ sowohl mit ihrer Choreographie als auch mit ihrem technischen Niveau von den restlichen Formationen deutlich abhoben. Und so sicherten sich die Tänzerinnen direkt den klaren Turniersieg bei ihrem ersten Turnier bei den Erwachsenen.

Mehr zum Thema Tanzen Gold und Silber zum Auftakt Mehr erfahren

Nun sind für alle Formationen Osterferien, dennoch wird fleißig weiter trainiert, damit die Erfolge bestätigt werden können. Denn bereits am 22. April geht es für die 1. Bundesliga nach Nordrhein-Westfalen zum vorletzten Ligaturnier der Saison 2023. red