Preiswerter Wohnraum in zweiter Reihe

Bürstadt. Große Grundstücke in der Ketteler- und der Oberschultheiß-Schremser-Straße in Bürstadt machen es möglich, ein zweites Gebäude oder einen Anbau zu realisieren – dafür will Bürstadt nun den Bebauungsplan in dem Gebiet ändern. Maximal 12,50 Meter hoch dürften diese werden, erklärte Michael Schweiger, der den Bebauungsplan im Auftrag der Stadt vorbereitet hat. „Das heißt, es sind drei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss möglich“, sagte der Ingenieur im Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung.

AdUnit urban-intext1

Dass die Bürger bei der Offenlage des Plans keine Einwände erhoben haben, heißt für Torsten Pfeil, Fraktionschef der Freien Wähler, aber nicht, dass alle damit einverstanden sind. Er möchte lieber ein Treffen mit Ingenieur Schweiger vor Ort organisieren, um die Bürger zu informieren. Jürgen Eberle (CDU) fand das übertrieben, denn in zweiter Reihe würden ohnehin keine „exorbitant großen Häuser entstehen“.

Photovoltaik auf dem Dach?

Boris Wenz (SPD) überlegte, für Neubauten verpflichtend Photovoltaikanlagen vorzuschreiben, was auch Chantal Stockmann (FDP) begrüßte. Pfeil und Eberle dagegen wollten den Bauherren dies selbst überlassen. Das sah auch Ingenieur Schweiger so. „Die Mehrkosten könnten die Leute abschrecken. Immerhin kann hier relativ preiswert Wohnraum geschaffen werden – weil das Grundstück schon da ist.“ Das sah Boris Wenz ein und schlug vor, lieber bei künftigen Neubaugebieten alternative Energien vorzuschreiben. „Manche muss man einfach zu ihrem Glück zwingen!“

Für Diskussion sorgte noch, dass in der Kettelerstraße der Spielplatz weggefallen ist, weil die Stadt das Grundstück verkauft hat. Weil es in der Nähe keine andere Möglichkeit gibt, müssen laut der hessischen Bauverordnung die Bauherren von Mehrfamilienhäusern einen Spielplatz schaffen. Dies gilt laut Schweiger ab drei Wohnungen.

AdUnit urban-intext2

Positiv bewerteten die Kommunalpolitiker, dass dieser Bebauungsplan es ermöglicht, dass die Bürger recht schnell Bauanträge genehmigt bekommen. „Ohne Bebauungsplan fallen hohe Gebühren an und es dauert mindestens drei Monate, bis die Genehmigung vorliegt“, erklärte Frank Lindemann vom Bürstädter Bauamt. Nach und nach möchte er auf diese Weise für die ganze Stadt Baurecht schaffen, um eine Nachverdichtung zu ermöglichen.

Mehrheit stimmt zu

Bis auf die Freien Wähler, die die Meinung der Bürger abwarten wollen, stimmten alle Ausschussmitglieder für den Bebauungsplan. Der endgültige Beschluss fällt in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch, 14. Juli.

AdUnit urban-intext3