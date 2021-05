„Powerfrau mit Herzblut“

Bürstadt. Unzählige Glückwünsche dürften die Bürstädter Bürgermeisterin an diesem Mittwoch erreichen: Bärbel Schader vollendet an diesem Tag ihr 60. Lebensjahr. Zu den Gratulanten zählen neben Familie und Freunden auch die Mitglieder der Bürstädter CDU. Eine „Powerfrau“, die mit Leidenschaft für ihre Heimatstadt arbeitet, nennt Parteivorsitzende Julia Kilian-Engert die Rathaus-Chefin mit CDU-Parteibuch. Fraktionsvorsitzende Ursula Cornelius sieht die Bürgermeisterin als Motor einer Entwicklung, in der „Bürstadt boomt“. Die Nachfrage nach Bauland sei ungebrochen, die Einwohnerzahlen mit mehr als 17 000 Bürgerinnen und Bürgern auf einem Höchststand. Der Landtagsabgeordnete Alexander Bauer bescheinigt seiner Parteifreundin „eine hervorragende Vernetzung in die Landesregierung und in die Ministerialbürokratie“. Seit 2006 ist Schader im Amt, seitdem seien mehr als 20 Millionen Euro Fördermittel nach Bürstadt geflossen. So könne der Bildungs- und Sportcampus nur realisiert werden, weil Schader mit „Herzblut“ dafür werbe, lobt der frühere CDU-Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Eberle. red (Bild: Berno Nix)

