Pony sexuell missbraucht

Bürstadt. Einem 36-jährigen Mann aus Bürstadt wird vorgeworfen, sich sexuell an einem Pony vergangen zu haben. Nach Angaben der Polizei wurde er erwischt, als er sich unberechtigt im Pferdestall eines Bürstädter Stadtteils aufgehalten hat. Das Pony sei tierärztlich untersucht worden und weise Verletzungen im Genitalbereich auf, die die Vorwürfe gegen den Mann erhärteten.

Um kurz vor 23 Uhr lösten laut Polizei die installierten Kameras den Alarm aus. Bei der Kontrolle in den Stallungen sei der Verdächtige angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten worden. Die Beamten nahmen den 36-Jährige vorläufig fest und mit auf die Polizeistation. Dort wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet.

Aufgrund der bisherigen Auswertungen gehen die Ermittler davon aus, dass derselbe Mann sich bereits am 17. September auf dem Gelände aufgehalten hat. Ob es zu weiteren strafbaren Handlungen gekommen ist, ermitteln die Beamten derzeit.

Vor zwei Wochen derselbe Mann

„Leider kommen solche Fälle gar nicht so selten vor“, sagt Christiane Hansmann, Sprecherin der Polizei, auf Anfrage. Zudem sei es oft schwierig, die Täter zur Verantwortung zu ziehen, da Ställe in der Nacht oft nicht fest abgeschlossen würden oder die Tiere ohnehin auf der Weide stehen. Durch den Alarm der Kamera im Stall hätten die Besitzer rasch reagieren, den Mann festhalten und die Polizei verständigen können. „Zudem haben wir die Aufnahmen von vor zwei Wochen, die unseren Verdacht erhärten, dass derselbe Mann schon einmal vor Ort war“, sagt Hansmann.

Dass Pferdeställe verstärkt mit Kameras ausgestattet werden, beobachtet Karin Molitor, Vorsitzende des Riedroder Reit- und Fahrvereins, seit einiger Zeit. Sie ist geschockt von der Nachricht. „Früher war das weit weg, aber dass das jetzt in Bürstadt passiert ist. Fürchterlich.“ In Riedrode gebe es zwar viele Pferde, aber Molitor kennt alle – und auch die Menschen dazu. „Mir würde sofort auffallen, wenn ich jemanden sehe, der nicht hierher gehört“, sagt sie. Diese Prinzip des „wachsamen Nachbars“, das als Schutz vor Einbrüchen bekannt ist, helfe auch in diesem Fall – und eben eine Kamera. „Dabei kriegt man das Bild aufs Handy und kann reagieren. Es hilft ja auch, wenn ein Pferd krank wird und eine Kolik hat.“ cos