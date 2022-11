Polizei zeigt in der EKS Bürstadt Präsenz

Bürstadt.. Ein ganz normaler Schultag – und dennoch war die Polizei vor Ort. Wie die Beamten bestätigen, hatte es vor einigen Tagen eine Amok-Drohung an der Bürstädter Erich Kästner-Schule (EKS) gegeben. Der kurze Schriftzug habe dabei das Datum 15. November enthalten. Die Polizei hat die Verursacherin bereits ausfindig gemacht und auch mit ihr geredet, berichtet eine Sprecherin. Die Ermittlungen seien angelaufen. Auch wenn die Beamten nicht mehr von einer gefährlichen Situation ausgingen, waren sie „für alle Fälle“ an diesem Dienstag doch vor Ort, und zwar in „ausreichender und angemessener Stärke“, wie die Sprecherin erläutert. Der Lehrbetrieb habe ganz normal weiterlaufen können. Von einer Schließung, wie in Schülerkreisen zu hören war, könne keine Rede sein.

