Polizei fasst Einbrecher

Bürstadt. Weil er auf frischer Tat ertappt wurde, hat die Polizei am Dienstagmorgen einen Einbrecher festgenommen. Der Mann war zuvor gegen 4 Uhr in ein Wohnhaus in der Hermann-Staudinger-Straße eingedrungen, wie die Beamten berichten. Um in das Gebäude zu gelangen, hatte er aus einem davor geparkten Auto einen Schlüssel gestohlen. Im Haus ließ er einen Laptop mitgehen – und wurde hierbei von der 62-jährigen Bewohnerin überrascht. Der ungebetene Besucher flüchtete daraufhin zu Fuß mit der Beute. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der 39-jährige, wohnsitzlose Tatverdächtige wenig später im Bereich der Bundesstraße 47 von der Polizei festgenommen. Der gestohlene Laptop wurde bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Der Mann sieht nun einem Strafverfahren entgegen. pol

