Polizei erwischt Raser auf der B 47

Bürstadt. Drei Monate ohne Führerschein, ein Bußgeld von 600 Euro und zwei Punkte in Flensburg kassiert ein Autofahrer, der am Donnerstag mit 177 Stundenkilometern – statt der erlaubten 70 – über die B 47 bei Bürstadt gerast ist. Laut Polizei war dies der unrühmliche Spitzenreiter von insgesamt 690 Fahrzeugen, die zu schnell unterwegs waren. Die Beamten kontrollierten zwischen 8.45 und 12.45 Uhr insgesamt 1660 Fahrzeuge. Davon müssen 39 Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen. Auf 271 Verkehrsteilnehmer komme ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg zu.

