Politiker sagen Ja zur Fusion

Bürstadt. Alle Stadtverordneten Bürstadt haben am Mittwochabend bei ihrer Sitzung der Fusion von Energieried mit der GGEW AG in Bensheim zugestimmt. Bürstadt ist mit 25 Prozent an Energieried beteiligt. Einverstanden sind die Bürstädter Kommunalpolitiker auch mit der Gründung einer Projektgesellschaft zu Errichtung und Betrieb eines Solarparks in Lampertheim durch Energieried.

Kritik am Verlustgeschäft

Zuvor hatte es aber deutliche Kritik am Verlust von 4,6 Millionen Euro des Energieversorgers beim Gasgeschäft gegeben. Uwe Metzner (Grüne) verlangte dazu weitere Informationen. Insgesamt habe Energieried sogar 5,5 Millionen Euro weniger als geplant erwirtschaftet. Auf Bürstadt umgerechnet betrüge das 70,50 Euro pro Bürger.Auf Anfrage bei der Verwaltung habe er zwar eine Begründung erhalten, die reichte ihm aber nicht aus. Konkret interessiert ihn, welche Maßnahmen nach dem Verlustgeschäft getroffen wurden. Geschäftsführer Frank Kaus saß im Publikum, hatte aber keine Redezeit.

Die Fusion mit GGEW soll die bezahlbare Versorgung mit Energie sichern, hatte Kaus bereits Anfang des Jahres betont. Schon jetzt betreiben beide Energieversorger eine gemeinsame Einkaufsstrategie, um zu verhindern, dass sich so ein Minus wie im Jahr 2021 wiederholt (wir berichteten). cos