Politik will Bürger früher einbinden

Bürstadt. In Bürstadt sollen Bürger künftig per Brief informiert werden, wenn sie von einer Änderung des Bebauungsplans betroffen sind. Diesen Vorschlag von Bauamtsleiter Frank Lindemann griffen die Stadtverordneten gerne auf. Regelmäßig diskutieren sie über stärkere Beteiligung der Bürger, die die Freien Wähler bisher nicht für ausreichend halten. Deren Fraktionschef Torsten Pfeil kritisierte etwa beim Tagesordnungspunkt Ketteler- und Oberschultheiß-Schremser-Straße, dass die Bürger schlicht nichts von einem Bebauungsplan wussten – nur deshalb habe keiner innerhalb der gesetzlichen Frist Einspruch eingelegt.

Wenn ein Bebauungsplan öffentlich ausgelegt wird, informiert die Stadt darüber auf ihrer Internetseite und in den beiden Tageszeitungen. Das reicht in den Augen von Torsten Pfeil nicht. Seiner Ansicht nach hatten die Bürger gar keine Chance, Einwände zu erheben. Sie äußerten ihre Kritik (wir berichteten) an Höhe und Länge der Neubauten verspätet. Geändert wird der Plan auch nicht mehr: Das Parlament hat den Satzungsbeschluss mit der Mehrheit von SPD und CDU gefasst.

Freier Bauplatz in der Kettelerstraße: der frühere Spielplatz. © Berno Nix

Uwe Metzner (Grüne) stimmte wie die Freien Wähler gegen den Bebauungsplan. „Den Aufstellungsbeschluss hatte ich mitgefasst, weil es hieß, dass nur zweigeschossig gebaut werden darf.“ Jetzt würden aber bis zu 12,50 Meter erlaubt, wenn ein zurückgesetztes Staffelgeschoss entsteht. Die CDU hatte jedoch schon früher mehrfach dafür plädiert, in die Höhe zu gehen, um Flächen außerhalb der Stadt zu schonen. Jürgen Eberle (CDU) widersprach zudem der Kritik der Anwohner, die riesige Wohnkomplexe fürchten. Seiner Ansicht nach seien Neubauten in der Ketteler- und Schremserstraße nur „in ganz gemäßigtem Rahmen“ möglich. Bauherren dürfen maximal 40 Prozent der Grundfläche ausnutzen. „Wir empfehlen zudem den Einsatz von regenerativen Energien – aber anders als andere Parteien hier möchten wir dies nicht verpflichtend festsetzen“, sagte er in Richtung der Grünen, die eine klimaneutrale Stadtentwicklung fordern.

Auch Lothar Ohl (SPD) plädierte dafür, innerstädtische Flächen zu bebauen, anstatt „wertvolles Ackerland“ umzuwandeln. „Es fehlt Wohnraum in Bürstadt, vor allem bezahlbarer Wohnraum, deshalb ist es sinnvoll, die Bebauungspläne anzupassen, um Bauen in zweiter Reihe zuzulassen“, sagte Ohl. Natürlich stoße es nicht bei allen Anwohnern auf Begeisterung, wenn Baulücken geschlossen würden.

Über die viel diskutierte Bürgerbeteiligung bei künftigen Bebauungsplanverfahren reden die Stadtverordneten mit dem Magistrat Anfang Oktober in einem Workshop, gab Bürgermeisterin Bärbel Schader bekannt. Michael Schweiger vom Bensheimer Planungsbüro Schweiger und Scholz werde diesen leiten und Möglichkeiten aufzeigen. cos