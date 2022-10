Platz zwei fürs Jugendteam

Biblis. Bei den Jugend-Mannschaftsmeisterschaften des Schachbezirks 10 im hessischen Schachverband gingen der Schachclub Fürth und der Schachverein Biblis mit einem gemeinsamen Team an den Start. Mit zwei Siegen gegen Lorsch (3,5:0,5) und Bickenbach II (3:1), einem Unentschieden gegen Mörlenbach (2:2) und einer äußerst knappen Niederlage gegen den späteren Turniersieger SK Bickenbach (1,5:2,5) landete das Team Fürth/Biblis auf einem sehr guten zweiten Platz. Bester Spieler des Turniers wurde Lev Kostenko, der am ersten Brett in allen vier Runden siegte. Besonders stark präsentierte sich das Team auch am vierten Brett.

Yigit Cevikdal und Julian Schübel wechselten sich hier ab und erreichten zusammen 3,5 Punkte. Für die Spielgemeinschaft Fürth/Biblis spielten Lev Kostenko und David Padutsch (beide SK Fürth) sowie Umut Kizilarslan, Yigit Cevikdal und Julien Schübel (jeweils SV Biblis). red