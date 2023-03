Platz zwei für Atanassov

Bürstadt. Das Bundesoffene Sichtungsturnier in Backnang zählt zusammen mit dem zeitgleich in Berlin stattfindenden Sichtungsturnier zu den wichtigsten und am stärksten besetzen Turnieren der U15 in Deutschland.

In der Gewichtsklasse bis 60 Kilo ging für den 1. Judo-Club Bürstadt Dimitar Atanassov mit 16 weiteren Kämpfern auf die Matte und zeigte ein tolle Form an diesem Tag. Nach drei Siegen mit verschiedenen Techniken und cleverer Kampfführung erreichte er das Finale. Nach einem eigenen Ansatz wurde Dimitar gekontert und musste sich seinem Gegner geschlagen geben, konnte sich aber über einen starken zweiten Platz freuen. Entsprechend zufrieden war Trainerin Nadine Müller mit dem Ergebnis und den gezeigten Leistungen. red