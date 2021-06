Platz fünf für Team des GV Frohsinn

Biblis. Das Stadtradeln ist beendet, die Gewinner sind ermittelt. Das 18-köpfige Team des GV Frohsinn konnte mit 4385 Kilometer den fünften Platz aus 16 Teams erreichen. Eine Leistung, die sich sehen lassen kann. Pro Kopf ist jeder im Schnitt 244 Kilometer gefahren – der eine mehr, der andere weniger.

Besonders Sängerin Gabi Stein hatte großen Anteil an dieser Platzierung: Mit 1329 Kilometern war sie die Beste des Teams. Diese vielen Radkilometer bescherten ihr auch den ersten Platz in Biblis. Den zweiten Platz im Team des GV Frohsinn belegte Bernd Lorenz, der 563 Kilometer zurücklegte.

Ein Licht am Ende des Tunnels zeichnet sich in Sachen Corona-Pandemie und Singstundenbetrieb ab. Der Chor will aber mit den Singstunden erst nach den Sommerferien beginnen. Ein Treffen ohne Gesang ist für Juli geplant. red