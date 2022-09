Platz drei in der Judo-Landesliga

Bürstadt/Rimbach. Der Judo-Nachwuchs der KG Bürstadt/Rimbach durfte sich in diesem Jahr in der Landesliga beweisen und konnte durch gute Kämpfe mit einem dritten Platz überzeugen.

Da mehrere Mannschaften kurzfristig ihren Start in der diesjährigen Runde abgesagt haben, wurde die Liga an einem Tag in Turnierform ausgetragen. Der erste Kampf musste nach spannendem Kampfverlauf mit 3:4 gegen Judo Kai Elz abgegeben werden. Auch in der zweiten Begegnung musste sich die KG knapp mit 3:4 gegen die TG Schwalbach geschlagen geben.

Im dritten Kampf konnte der erste Sieg mit 4:3 gegen den JC Marburg eingefahren werden und die Judoka sicherten sich somit am Ende Platz drei. Vom 1. JC Bürstadt waren Lars Kilian und Mika Bischof am Start. Alle Begegnungen verliefen äußerst knapp, und mit ein wenig Kampfglück wäre eine bessere Platzierung für das junge Team möglich gewesen. Große Hoffnung für die Zukunft macht die mannschaftliche Geschlossenheit und die aktuelle Entwicklung der Kämpfer, um diese nach und nach an die erste Mannschaft heranzuführen. red