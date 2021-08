Pläne im Großformat

Bürstadt. Die Bürstädter haben einmal mehr Gelegenheit, sich die Pläne für eine runderneuerte Nibelungenstraße anzuschauen: Am Dienstag, 17. August, findet von 14 bis 17 Uhr ein Info-Nachmittag im Quartiersbüro statt. Dabei steht Christian Schwarzer vom Planungsbüro NH Projektstadt bereit. Schwarzer kommt dabei gerne mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch, beantwortet Fragen und nimmt Anregungen entgegen, betont die Stadtverwaltung als Gastgeberin.

Am Schaufenster des Quartiersbüros hängen die großflächigen Pläne mit vielen Details für die Umbauarbeiten aus. Sie bieten jede Menge Stoff für Nachfragen und Erklärungen. Eine Voranmeldung für den Nachmittag ist nicht nötig, Interessierte können innerhalb der drei Stunden einfach vorbeikommen. Allerdings gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln.

Kritik angemeldet

Die Nibelungenstraße zwischen dem östlichen Ortseingang und der Dammstraße am Viadukt soll komplett saniert und umgestaltet werden. Der Baubeginn ist für das kommende Jahr vorgesehen. Erste Vorschläge und Kritikpunkte aus der Bürgerschaft seien bereits frühzeitig in die vorläufige Planung aufgenommen worden, berichtet die Verwaltung. Auch bei einem Infoabend Anfang Juli hatten sich zahlreiche Bürstädter über die Pläne informiert und einige Kritikpunkte vorgebracht. Dabei ging es vor allem um den Bahnübergang und die Kreuzung an der Aral-Tankstelle. Die Verwaltung möchte die Bevölkerung weiterhin in die Diskussion einbeziehen. Die Pläne können sich Interessierte sowohl auf der Homepage der Stadt anschauen als auch in den nächsten Wochen am Schaufenster des Quartiersbüros. red/sbo