Auf der B 44 bei Bürstadt ist am Samstag ein 24-Jähriger mit seinem Pkw auf einen Laster aufgefahren. Laut Polizei habe der 43-jährige Lkw-Fahrer auf der Bundesstraße versucht, sein Fahrzeug zu wenden. Dies sei an dieser Stelle nicht erlaubt gewesen. Der 24-Jährige verkeilte sich bei dem Aufprall mit seinem Pkw am Heck des Lasters. Der Mann sei zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden.

