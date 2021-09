Pink Floyd lässt grüßen

Bürstadt. Die englische Rock Gruppe „Pink Floyd“ trat – 1965 gegründet – ihren Siegeszug durch die musikalische Welt an. Unzählige Singles und Alben verkauften sich wie geschmiert. Zudem führen sie mit dem Doppelalbum „The Wall“ die weltweiten Verkaufslisten an. Mit der Pink Floyd Tribute Show „Relics“ will Peter Ruh, Pit-Gastronom und Musikliebhaber, die alten Klassiker zum Leben erwecken. „Ich habe die Band 2019 im Bürgerhaus gehört und bin seitdem mit ihr in Kontakt geblieben“, berichtet Ruh. Begeistert von den Hits, zu denen „Another Brick in the Wall“, „Shine on you“ oder „Keep talking“ gehören, hat er während der Corona-Pandemie wieder selbst mit dem Gitarrenspiel angefangen und übt kräftig.

Nun entschloss er sich, die Band einzuladen. Sie kommen am Samstag, 25. September in die Halle der TSG, zum Verein pflegt Ruh als ehemaliger Turner gute Kontakte. Ursprünglich war ein Open-Air-Konzert geplant. Doch der unbeständige Sommer und auch die Größe der Halle haben ihn bewogen, das Konzert dort stattfinden zu lassen. Zudem will er die Bewirtung übernehmen. Jetzt hofft er, dass trotz steigender Corona-Zahlen die Durchführung auch möglich ist.

Tickets gibt es für 28 Euro in der Gaststätte „Zum Pit“ und über das Internet beim Event Team. Fell