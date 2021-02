Bürstadt. Bundesweit scheint sich die Lage langsam zu entspannen, in Bürstadt sind die Nachrichten dagegen alarmierend: Am Sonntag berichtet der Kreis, dass eine Infektion im Stadtgebiet auf die britische Mutation B.1.1.7 zurückzuführen ist. Zwei Tage später meldet die Behörde allein für Bürstadt 22 neue Corona-Fälle. Betroffen ist unter anderem die Pilzzucht Rhein Neckar, wie das Unternehmen unserer Redaktion bestätigt.

In den Hochregalen der Bürstädter Pilzzucht reifen tonnenweise Champignons heran. Die Verkaufsstelle bleibt aber vorerst geschlossen. © Rhein-Neckar-Pilze GmbH

AdUnit urban-intext1

Die 22 gemeldeten Infektionen stehen allerdings nur zu einem „großen Teil“ im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsbetrieb, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit. Um wie viele Fälle es sich genau handelt, bleibt offen. Und auch, ob die Virusmutation mit den Infektionen in dem Betrieb zusammenhängt, ist fraglich. „Dazu können wir noch keine Auskunft geben“, heißt es vom Landratsamt. Allerdings kündigt eine Sprecherin an, dass Sequenzierungen stattfinden. Das bedeutet: Bei den bestätigten Infektionen werden Proben eingehender untersucht. Dabei geht es um die Frage, um welchen Virusstamm es sich handelt. Die britische Mutation gilt dabei als um einiges ansteckender als der ursprüngliche Covid19-Virus. Und es gebe inzwischen auch Hinweise, dass die Krankheitsverläufe schwerer sind, bezieht sich das Landratsamt auf Erkenntnisse des Robert Koch Instituts (RKI).

Unterstützung läuft Bei der Nachverfolgung der Infektionsfälle unterstützt nach wie vor die Bundeswehr das Gesundheitsamt im Kreis Bergstraße. Bei Bedarf könnten auch weitere Mitarbeiter aus der Kreisverwaltung hinzugezogen werden, berichtet das Landratsamt. Die Nachverfolgung der Fälle habe während der gesamten Pandemie, auch mit den höheren Infektionszahlen, gut funktioniert. Rund um Weihnachten lag der Inzidenzwert über 200. Die Folge war eine nächtliche Ausgangssperre. sbo

Arztbesuch endet ohne Test

Die Verkaufsstelle der Bürstädter Pilzzucht-Anlage bleibt für die nächsten Wochen auf jeden Fall erst einmal geschlossen, wie Patrick Deckers, Mitglied der Inhaberfamilie, klarstellt. „Die betroffenen Mitarbeiter sind zwar nicht mit Lebensmitteln in Kontakt gekommen. Aber sicher ist sicher“, sagt er. Für ihn das Wichtigste: Allen Kollegen geht es soweit gut.

Bei sechs Mitarbeitern sei eine Infektion festgestellt worden, berichtet Deckers. Zum Großteil seien das Saisonkräfte gewesen, vier Kontaktpersonen befänden sich zudem in Quarantäne. Zur Sicherheit habe man die Arbeiter von Anfang an in Kleingruppen eingeteilt. Das habe sich bewährt. Etwa hundert Personen sind nach Auskunft Deckers zurzeit in der Pilzzuchtanlage beschäftigt. Alle hätten inzwischen einen Corona-Test hinter sich gebracht, einige sogar mehrfach. Bislang weiß er von keiner weiteren Infektion und hofft, dass das auch so bleibt.

AdUnit urban-intext2

Wie sich das Ganze abgespielt hat, findet er schlimm genug: Ein festangestellter Mitarbeiter habe die Infektion in den Betrieb getragen. „Er kam schon mit Symptomen zur Arbeit“, erzählt Deckers. Später sei er dann zum Arzt gegangen. „Dort ist er aber nicht getestet worden“, ärgert Deckers sich. Bis sich dann herausgestellt habe, dass sich der Mann doch mit dem gefährlichen Virus angesteckt hat, seien Tage vergangen. „Wenn wir das gleich gewusst hätten, hätten wir viel schneller reagieren können“, stellt Patrick Deckers fest. So dauerte es bis zum Samstag. Dann begannen die Tests – und alles ging Schlag auf Schlag.

Einkaufsservice für Mitarbeiter

Also bleiben auch die Mitarbeiter, die nicht von der Quarantäne betroffen sind, für die nächsten Wochen unter sich. Zum Einkaufen muss ebenfalls keiner nach draußen gehen. Um vor allem die Saisonarbeitskräfte gut zu versorgen, haben die Inhaber einen Einkaufsservice organisiert. „Edeka beliefert uns. Und das läuft richtig gut“, zeigt sich Patrick Deckers erleichtert.

AdUnit urban-intext3

Inzwischen laufen die Untersuchungen der Virusproben weiter. Wie schnell hier Ergebnisse vorliegen, steht noch nicht fest. „Wir hoffen, in den nächsten Tagen mehr zu wissen“, lautet die Auskunft der Kreisverwaltung.