Piccola behauptet sich in der Ersten Bundesliga

Bobstadt/Biblis. Die Tanzformation Piccola der TG Bobstadt und TanzBar Biblis setzt ihre tolle Leistung in der Ersten Bundesliga fort: Beim dritten Saisonturnier in Herne festigte die Gruppe mit einem fünften Rang ihren vierten Platz in der Gesamttabelle. Ziel des jungen Teams war zum Saisonstart ja, nicht abzusteigen und den Platz in der Ersten Liga zu halten: „Ein Direktabstieg ist jetzt definitiv nicht mehr möglich“, freut sich Trainerin Lisa Herrmann. Und obwohl noch ein weiterer Turniertag auf dem Plan steht, sei es sehr unwahrscheinlich, dass die Tänzerinnen und Tänzer in die Relegation müssen. Die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft haben die Südhessen dagegen schon so gut wie in der Tasche: Dieses Ticket will Piccola dann beim vierten Turnier am 20. Mai in Wuppertal vollends sichern. baum

