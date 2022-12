Pflichtsieg in Dornheim

Bürstadt. Auch wenn der Gegner stark ersatzgeschwächt war: Einen 6:0-Sieg zum Hinrundenabschluss nimmt auch das erste Tischtennis-Damenteam des TV Bürstadt gerne mit. Mit dem glatten Erfolg bei Schlusslicht SG Dornheim sortieren sich die Bürstädterinnen zur Saisonhalbzeit mit 13:7 Punkten auf dem dritten Platz in der Verbandsliga Süd ein. Nur der TTC Langen V (16:4 Punkte) und der TSV Nieder-Ramstadt (15:5) stehen noch besser da.

„So wie ich mitbekommen habe, hat Dornheim mit der kompletten zweiten Mannschaft gespielt. Dadurch standen die Vorzeichen noch mehr zu unseren Gunsten“, sagte TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger: „Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt.“ Der Klassenunterschied zeigte sich nicht zuletzt in der Satzbilanz von 18:2. Die TVB-Doppel Laura Rosenberger/Fabienne Zorn und Sophie Kirsch/Maya Schäfer hatten jedenfalls leichtes Spiel. Auch in den Einzeln gaben sich Rosenberger, Zorn, Kirsch und Schäfer keine Blöße.

„Stehen richtig“

Die bisherige Saisonausbeute nannte Frank Rosenberger „absolut zufriedenstellend“. Und betonte: „Nach dem Abstieg aus der Hessenliga war es nicht selbstverständlich, dass wir jetzt auf Platz drei stehen würden.“ Vom direkten Wiederaufstieg will Bürstadts Abteilungschef aber nichts wissen. „Die Hessenliga wäre ein Riesenschritt. Dafür brauchst du schon vier sehr gute Spielerinnen“, meinte Rosenberger, der den Fokus woanders sieht: „Mit Maya Schäfer und Sophie Kirsch sind wir gerade dabei, zwei junge Spielerinnen in die erste Mannschaft zu integrieren. Da, wo wir im Moment stehen, stehen wir schon richtig.“ Die Rückrunde beginnt für die TVB-Damen I am 14. Januar beim Vorletzten TV Reinheim.

Bürstadts Damen-II-Team feierte zum Jahresabschluss in der Bezirksoberliga 1 einen 6:4-Heimsieg gegen den Drittletzten BSC Einhausen. Stella Bechtel/Alina Lorenz sorgten im Doppel 2 für den 1:1-Ausgleich. In den Einzeln punktete Vanessa Heiser auf Position drei doppelt. Außerdem steuerten Schäfer, Bechtel und Nachwuchstalent Lorenz jeweils einen Zähler bei. Als Vorletzter mit 5:13 Punkten hat die „Zweite“ bei fünf Absteigern nur noch theoretische Rettungschancen. „Der Klassenerhalt ist utopisch. Aber wir halten in vielen Spielen super mit“, nimmt Frank Rosenberger als positives Fazit mit. cpa