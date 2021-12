PBC will Platz eins halten

Bürstadt. Vier Wochen nach ihrem überraschend starken Auftakt in der eigenen Halle wollen die Recurve-Teamschützen des Pfeil- und Bogenclubs (PBC) Bürstadt nachlegen. Am Samstag bestreitet der Aufsteiger seinen zweiten Wettkampftag in der Regionalliga West. Gastgeber ist diesmal der BBC Bocholt.

„Stand heute findet der Wettkampf unter 2G statt, weil wir unter 100 Personen in der Halle sein werden. Wir fahren auch definitiv hin“, sagt Kelly Tröger. Die Bogenreferentin des PBC gehört zum Bürstädter Sechser-Team, das vor einem Monat seinen Regionalliga-Einstand in der neu errichteten Halle am Bubenlachring auf dem ersten Rang abschloss. „Das Ziel ist natürlich, den ersten Platz zu halten. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber wir haben diese Leistung schon einmal gebracht und sind gewillt, sie zu wiederholen“, erklärt Tröger.

Zwei von vier Wettkampftagen müssen die acht Regionalliga-Mannschaften mit dem olympischen Bogen absolvieren, damit die Saison bewertbar ist. Der dritte Wettkampftag ist für den 8. Januar bei den Bogenschützen der RSG Düren vorgesehen. Der Rundenabschluss soll am 5. Februar beim SV Arolsen steigen. Aktuell liegt Bürstadt mit 12:2 Punkten und einer Satzdifferenz von +32 knapp vor Düren (12:2/Satzbilanz +16). „Wir geben unser Bestes für den Fall, dass es der letzte Wettkampftag sein sollte“, stellt Tröger klar.

Mit Alexander Brinkmann muss der PBC im Westmünsterland auf einen Schützen verzichten, der beim Saisonstart in allen sieben Begegnungen zum Einsatz kam. „Alex ist ein Leistungsträger, er wird uns fehlen. Aber wir haben weitere gute Schützen, die ihr Können unter anderem beim letzten Wettkampftag bewiesen haben“, ist Tröger „guten Mutes“. cpa

