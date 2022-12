PBC in Dortmund

Bürstadt. Nach dem zufriedenstellenden Saisonstart vor heimischer Kulisse muss der Pfeil- und Bogenclub (PBC) Bürstadt zum ersten Mal auswärts ran. In Dortmund bestreiten Bürstadts Recurve-Teamschützen am Samstag ihren zweiten von vier Wettkampftagen in der Regionalliga West.

Die Fahrt nach Westfalen tritt der PBC mit großer Zuversicht an. „Unsere Halle war durchgängig offen, das Ligatraining hat regelmäßig stattgefunden. Und der Schnitt, den wir im Training schießen, passt auch soweit“, äußert sich Bürstadts Teammitglied Alexander Brinkmann positiv über die Vorbereitung auf den zweiten Matchtag.

„Spitze eng beisammen“

Auch der Tabellenstand nach dem Auftakt Anfang November stimmt die Bürstädter hoffnungsvoll. Gleichauf mit dem SV Arolsen steht der PBC mit 9:5 Punkten auf Platz vier.

Die Erstplatzierten Sherwood BSC Herne II und Bogenschützen RSG Düren liegen mit 10:4 Punkten noch in Reichweite. Die zwei Erstplatzierten der Regionalliga West dürfen die Relegation zum Aufstieg in die 2. Bundesliga bestreiten. „Die Spitze ist sehr eng beisammen. Unser Ziel ist, wieder oben mitzumischen und dranzubleiben“, sagt Brinkmann, der nach dem ersten Wettkampftag den Gewinn der Meisterschaft zum Saisonziel erklärte.

Bis auf Timo Helmke, der krankheitsbedingt ausfällt, können Bürstadts Recurveschützen den zweiten Matchtag komplett angehen. Neben Brinkmann werden in Dortmund Sebastian Eberle, Olaf Kaiser, Heiko Rahn und Lukas Reißer für den PBC zum olympischen Bogen greifen. Außerdem ist diesmal Trainer Rick Langkabel dabei. Der 33-Jährige, der auch als Coach des Hessenkaders tätig ist, betreut die Bürstädter seit dieser Saison. cpa