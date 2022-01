PauLa soll Versorgung im Ried verbessern

Ried. Wie der Odenwald bekommt das Ried nun auch eine PauLa: Dabei handelt es sich um eine psychosoziale Fachkraft auf dem Land, die die Menschen daheim besuchen und beraten wird. Ihr Einsatzgebiet wird in Biblis, Bürstadt, Einhausen, Lampertheim, Lorsch und Groß-Rohrheim sein - der feste Arbeitsplatz ist in Bürstadt vorgesehen. Im vorderen Odenwald habe sich diese Gemeindeschwester hervorragend etabliert, freut sich Diana Stolz, Gesundheitsdezernentin im Landratsamt. Die Vollzeitstelle ist zunächst auf ein Jahr befristet. Bewerbungen hat der Kreis Bergstraße bis Anfang Januar angenommen.

Gesucht wird jemand Erfahrenes aus der Gesundheits- oder Altenpflege, dem Bereich Sozialarbeit oder Pflegewirt, heißt es in der Stellenausschreibung. Vor allem wichtig sein wird die Netzwerkarbeit, um die verschiedenen Angebote, die bereits bestehen, zu koordinieren. „PauLa“ soll nicht selbst pflegen, sondern sich präventiv um die Bürger aus den sechs Kommunen kümmern. Etwa um deren Selbstständigkeit möglichst lange zu erhalten, die Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder ihre Teilhabe am sozialen Leben zu fördern.

Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader ist sehr froh, dass die Fachkraft in Bürstadt sitzen wird und das niederschwellige Angebot des Netzwerks Ortsnahe Versorgung Ried (NORIE) erweitert. Offen sei noch, wo die „PauLa“ ihren Arbeitsplatz bezieht. Möglichkeiten nennt Schader: im Rathaus, in den Räumen des Quartiers- oder Integrationsbüros oder im neuen Stadtteilzentrum Erbacher Straße. „Für Sprechstunden hätten wir auch die Möglichkeit, ins Trauzimmer zu gehen.“

Vor allem solle den Menschen vor Ort ein Gefühl der Sicherheit vermittelt werden, weil sich jemand um sie kümmere, sagt Schader. „Beispielsweise wenn jemand aus dem Krankenhaus heim kommt und Beratung braucht.“ PauLa könne sich ein Bild von der Versorgungssituation machen, bei Anträgen helfen oder Angebote zur Unterstützung leisten. Auch Kurse zur Gesundheitskompetenz - etwa Sturzprävention, Rollator- oder Gehirntraining - seien vorgesehen.

Das hessische Sozialministerium fördert die Stelle der PauLa im Ried. Das Aufgabengebiet unterscheidet sich von der Gemeindeschwester, die es im Odenwald gibt, weil die Versorgungssituation durch die gute Anbindung an die Städte Mannheim, Worms und Ludwigshafen sowie nach Darmstadt und Heidelberg eine andere ist, informiert das Landratsamt in einer Mitteilung. Dies sei in der Analyse klar geworden, die der Kreis Bergstraße in Auftrag gegeben hatte. Dr. med. Antje Erler von der Universität Frankfurt am Main habe diese mit Bernhard Faller vom Forschungsinstituts Quaestio erstellt.

Vor Ort in Bürstadt wird es laut Bürgermeisterin Bärbel Schader sicher einen intensiven Austausch mit der Seniorenberatung durch Beate Weidner-Werle von der Caritas geben. Was den Hausärztemangel in Bürstadt betrifft, sei die Stadt zudem seit einiger Zeit schon in intensivem Austausch mit den Medizinern. „Gott sei Dank haben wir engagierte Ärzte hier und überlegen gemeinsam, wie die Versorgung künftig gelingen kann“, sagt die Bürgermeisterin. „Wir träumen auch von einem Ärztehaus in der Innenstadt - dort wäre natürlich ein perfekter Arbeitsplatz für die PauLa.“