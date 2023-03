Paschamahl in St. Peter

Bürstadt. Die Juden feiern jedes Jahr das Paschamahl als Fest der Erinnerung an die Befreiung des Volkes Gottes aus der Sklaverei. In Anlehnung an diese jüdische Tradition möchte auch die Pfarrgruppe Bürstadt feiern, dass Gott die Menschen befreit hat, ihnen nahe ist und sie auf ihren Wegen begleitet. Das Paschamahl findet am Mittwoch, 5. April, um 19 Uhr im Gemeindezentrum St. Peter, Siegfriedstraße 59, in Bürstadt statt.

An diesem Abend begleiten die Teilnehmer Texte aus dem Alten Testament, aus dem Buch Exodus, in denen die Befreiung aus der Sklaverei und die Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste erzählt wird. Neben biblischen Texten und der Erinnerung an das jüdische Erbe ist diese Feier gleichzeitig auch ein köstliches Mahl am Abend mit Lammfleisch und weiteren Speisen, die alle auch symbolisch gedeutet werden. Um verbindliche Anmeldung bis Montag, 3. April, bei Hilde Rother unter der Telefonnummer 06206/15 96 03 wird gebeten. red