Bürstadt. Nach der Kommunalwahl sind sich die Parteien im Bürstädter Parlament ungewohnt einig – und zwar gleich in mehreren Punkten: Jeder spricht mit jedem, sucht nach Schnittmengen und Gemeinsamkeiten. Und alle wollen, dass die FDP auch als Zwei-Personen-Fraktion weiter in allen Gremien vertreten ist.

In den nächsten Tagen finden zahlreiche Gespräche statt, bei denen verhandelt und sondiert wird. Dabei geht es zunächst um Personalfragen: Wer stellt den Stadtverordnetenvorsteher? Und wer den Ersten Stadtrat? Das Vorschlagsrecht hat zunächst die CDU als Fraktion mit dem größten Stimmenanteil. Allerdings gibt es auch ganz andere Gedankenspiele: Freie Wähler, SPD und Grüne könnten sich zu einer Liste zusammenschließen und hätte dann eine gemeinsame Mehrheit, gibt Franz Siegl, Spitzenkandidat und langjähriger Fraktionsvorsitzender der SPD, zu bedenken.

Seit 31 Jahren SPD-Abgeordneter



Franz Siegl macht weiter. Nach den Verlusten der SPD bei den Kommunalwahlen hatte er kurzzeitig überlegt, Platz für jüngere Kandidaten auf der Liste zu machen. Allerdings sei zurzeit niemand in Sicht. „Ich bin als Spitzenkandidat angetreten. Wenn ich mein Mandat nicht annehmen wollte, hätte ich mich nicht auf die Kandidatenliste setzen lassen“, macht er deutlich. Ob er allerdings den Fraktionssitz wieder übernimmt, stehe noch nicht fest. Das will er davon abhängig machen, wie es mit den übrigen Personalentscheidungen im Parlament weitergeht. Franz Siegl ist seit 31 Jahren in der Kommunalpolitik, seit 25 Jahren als Fraktionsvorsitzender. sbo

Siegl zeigt sich aber durchaus offen für Absprachen aller Art, auch mit der CDU. Neben dem Parlamentschef gelte es schließlich, auch dessen Stellvertreter und die Vorsitzenden der Ausschüsse zu bestimmen. „Bei uns wird es keine Machtspielchen geben“, stellt er klar. Und erinnert an den Ärger, als der Grünen-Politiker Uwe Metzner – mit den Stimmen der SPD – vor fünf Jahren zum Bobstädter Ortsvorsteher gewählt wurde. Die CDU hatte damals das Nachsehen – „und die Grünen daraufhin komplett beschnitten“, lautet Siegls Schlussfolgerung. Die konservativen Wahlsieger hätten als „Retourkutsche“ anschließend alle Ausschüsse selbst besetzt und den Grünen jeweils nur einen Sitz zugestanden: „ein Unding“, findet Siegl.

Neun Sitze im Magistrat?

Auch über den Magistrat wird in den nächsten Tagen ausführlich verhandelt. Dabei zeichnet sich ab: Die Mindestanzahl von fünf Mitgliedern wird sicher überschritten. Die meisten Parteien sprechen sich für neun Mitglieder aus, dann hätte auch die FDP einen Sitz in dem Gremium. „Jeder Wähler soll seine Handschrift wiederfinden“, findet Torsten Pfeil von den Freien Wählern. Für die Ausschüsse gelte das gleiche Argument. Hier soll die FDP ebenfalls vertreten sein.

Was die zu vergebenden Ämter betrifft, zeigen sich die Freien Wähler bei ihrem ersten Einzug ins Parlament allen Seiten gegenüber offen. Dass sie auf wechselnden Mehrheiten setzen, haben sie von Anfang an deutlich gemacht. „Wir sind absolut bereit, Verantwortung zu übernehmen“, stellt Pfeil klar. Wie sich die Fraktion formiert, wollen die Freien Wähler in den nächsten Tagen festlegen. Auf jeden Fall sollen alle Entscheidungen nachvollziehbar und transparent sein. „Wir wollen nicht die gleichen Fehler machen, wie sie in der Vergangenheit passiert sind“, betont Pfeil.

Die Grünen haben mit Uwe Koch bereits ihren Fraktionsvorsitzenden bestimmt. Das Mutlu Dogan wieder in den Magistrat einzieht, zeichne sich ebenfalls schon ab, erläutert Koch. Allerdings streben die Grünen einen zehnköpfigen Magistrat an, dann wären sie mit zwei Sitzen in dem Gremium vertreten – und nicht nur mit einem wie die FDP. „Das würde das Wahlergebnis viel besser abbilden“, argumentiert der Grünen-Chef.

Auch Koch will die Hakeleien mit der CDU hinter sich lassen. „Es muss möglich sein, auch Anträge dieser Fraktion zu unterstützen. Alles andere wäre nicht im Sinne der Bürger.“ Was die Ämter betrifft, die im neuen Parlament zu vergeben sind, sehen sich die Grünen erst einmal nicht am Zug. Allerdings: „Wir wollen eine Stellvertreterin für den Stadtverordnetenvorsteher stellen“, das sei den Grünen sehr wichtig.

Bei der CDU ist ebenfalls die erste Personalie geklärt: Ursula Cornelius wurde einstimmig als Fraktionsvorsitzende bestätigt. Die Frage, ob sich die Konservativen feste Partner suchen oder zumindest Verbündete für einzelne Projekte, lässt Cornelius bewusst offen. „Die Gespräche beginnen erst“, sagt sie. Dann gehe es Schritt für Schritt weiter.