Parlamentarier verurteilen Krieg in der Ukraine

Bürstadt. Vertreter sämtlicher Fraktionen des Bürstädter Stadtparlaments sowie Bürgermeisterin Bärbel Schader (CDU) haben am Mittwochabend bei einer Kundgebung vor dem Rathaus den Krieg in der Ukraine verurteilt. Der 24. Februar habe den Krieg nach Europa zurückgebracht, sagte etwa German Dzsida (SPD). Er zitierte aus einer gemeinsamen Erklärung aller Parteien in Bürstadt, die den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilen und sich solidarisch mit den Menschen dort erklären. Weitere Sprecher forderten den russischen Präsidenten auf, den Krieg sofort zu beenden. Zu der Kundgebung waren knapp 200 Menschen erschienen.

