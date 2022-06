Parkfest steht wieder an

Bürstadt. Die Garten- und Naturfreunde dürfen endlich wieder feiern. Nach zweijähriger Pause laden sie am Sonntag, 12. Juni, ab 10 Uhr zu ihrem traditionellen Parkfest ein. Inmitten der wunderschön angelegten Kleingarten-Anlage dürfen es sich die Besucher bei Speis und Trank gemütlich machen. „Wir haben eine ausgewogene Speisekarte“, berichtet Vorsitzender Klaus Rickl. Mit 25 Helfern will er sich um das Wohl der Gäste kümmern. Diese dürfen unter großen Bäumen sitzen und das Ambiente genießen. Neben Schnitzel und Rollbraten steht auch Bratwurst auf dem Speisezettel, zudem Salat, Pommes und Hausmacher Wurst mit Brötchen. Leckermäuler werden am Kuchenbuffet fündig. Zum ersten Mal ist der Künstlerverein Bürstadt mit von der Partie. Martina Rauch und einige Kollegen stellen ihre Werke im Eingangsbereich aus. Rickl hat die Anlage mit Helfern hergerichtet und freut sich auf das Wiedersehen mit möglichst vielen Stammgästen. Fell

