Papas und Kinder basteln gemeinsam

Biblis. Vergangenen Samstag fand nach langer Pause wieder ein Papa-Kind-Tag in der Gemeindekindertagesstätte Glückskäfer statt. Zu diesem Tag waren nicht nur Papas, sondern ersatzweise auch Onkels, Opas oder Freunde eingeladen. So war gewährleistet, dass jedes Kind teilnehmen konnte. Für diesen Tag hatten sich im Vorfeld insgesamt 31 Papas angemeldet. Dies war im Vergleich zu den Vorjahren eine tolle Resonanz. Pünktlich um 10 Uhr versammelten sich im Turnraum 21 Papa-Kind-Teams, die durch die Leiterin Britta Spatz begrüßt wurden. Sie bedankte sich trotz großer Krankheitswelle, welche die Einrichtung erreicht hatte, bei allen Teilnehmern.

Die Familien hatten im Vorfeld bereits viele Naturmaterialien gesammelt, da diese für die vorher stattgefundene Projektwoche „Mit allen Sinnen die Natur im Herbst erleben“ benötigt wurden. Der Papa-Kind-Tag war der abschließende Projektschritt, um gemeinsam Naturkästen herzustellen. Diese wurden kreativ mit Naturmaterialien gefüllt und dekoriert. In allen Räumen der Kindertagesstätte wurde fleißig gehämmert und geklebt. Die Kinder hatten mit ihren Papas jede Menge Spaß und alle waren fleißig dabei, ihren Naturkasten nach eigenen Ideen zu gestalten.

In den nächsten Tagen werden diese Naturkästen noch weihnachtlich dekoriert und sollen am diesjährigen Bibliser Weihnachtsmarkt verkauft werden. Ein großes Dankeschön geht an alle Papa-Kind- Teams für die geleistete Arbeit und Unterstützung. red