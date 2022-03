Pakete aus Bürstadt kommen an

Bürstadt. Der Laster mit 24 Paletten voller Windeln, Hygieneartikel und Babygläschen ist angekommen. Am Dienstag war der Transport in Bürstadt gestartet, nach stundenlanger Fahrt erreichte er dann seinen Bestimmungsort Glucholazy kurz hinter der polnischen Grenze. Gedacht sind die Spenden für mittlerweile 430 Kinder mit körperlicher oder geistiger Behinderung, die vor den russischen Bomben in Sicherheit gebracht worden sind.

„Inzwischen sind die Kinder auf drei Einrichtungen verteilt“, berichtet Thomas Molitor, der die Hilfsaktion in Bürstadt koordiniert hat. Mittlerweile ist auch die Bensheimer Krankenschwester Beata Kowalska-Krzyszton vor Ort angekommen und kann die Verteilung der vielen, vielen Kisten und Kartons begleiten. Die 51-Jährige stammt aus der Ukraine und wollte unbedingt den Jungen und Mädchen helfen, die unter so schwierigen Umständen fliehen konnten. „Zunächst waren es 206 Kinder“, berichtet Molitor, inzwischen habe sich ihre Zahl verdoppelt, und täglich würden es mehr. „Es ist unglaublich, was die polnischen Helfer leisten“, findet der Handwerksmeister. „Was wir hier machen, ist dagegen nur ein Klacks.“

Trotzdem ist er überwältigt von der Spenden- und der Hilfsbereitschaft in der Region. „Einige Kinder sind so stark traumatisiert, dass sie nur bei Licht einschlafen können“, hat er erfahren. Als ein Freund davon hörte, sei er sofort losgezogen und habe kleine Nachttischlampen für die Kinder gekauft. An einem Kiosk habe ihm ein Mann schnell zehn Euro zugesteckt, weil er ein Gespräch über die Aktion mitgehört hatte. „Jeder gibt, was er kann, auch der kleinste Beitrag ist wichtig.“

Am Ende füllen die Helfer 24 Paletten mit 13 000 Windeln, 1500 Babygläschen, 2000 Kilogramm Shampoo und mehr. Viele Menschen hätten eigens für den Transport eingekauft, berichtet der 55-Jährige. Eltern von Kindergartengruppen hatten sich zusammengetan und gesammelt, und auch Bürstädter Geschäftsleute unterstützten die Aktion tatkräftig: Die Spedition Transflex brachte die Hilfsgüter nach Polen, der Agrarmarkt Engert stellte den Lagerplatz zur Verfügung, und Rüdiger Engert hievte mit dem Gabelstapler eine Palette nach der anderen in den Sattelzug.

Nächste Fahrt am Freitag

Bis es so weit war, gab es allerdings eine Menge zu tun, bekennt Molitor. Es galt, die Sachen gleichmäßig in drei Ladungen aufzuteilen, weil der Transport drei verschiedene Unterkünfte anfahren musste. „Jede Kiste auspacken und neu sortieren – das hat ewig gedauert“, seufzt Molitor. Umso mehr freute ihn die Unterstützung von zehn Frauen, die „ganz plötzlich einfach da waren“. Für ihn auch Tage später noch ein kleines Wunder. Beim nächsten Hilfstransport soll das allerdings anders laufen. „Wir haben ja noch Geldspenden, damit kaufen wir dann komplette Paletten ein.“ Somit falle das aufwendige Sortieren weg. Das Konto, das die Lampertheimer Rotarier eigens für die Aktion eingerichtet haben, sei schnell gefüllt gewesen, sagt er. Und hofft, dass die Spendenbereitschaft auch weiterhin groß ist.

Inzwischen steht fest, dass die Lampertheimer Firma IXYS den nächsten Laster stellt. Bereits am Freitag starten außerdem zwei Kleinbusse nach Glucholazy, um sechs Mütter mit ihren Kindern von dort abzuholen und in die Sammelstelle nach Gießen zu bringen, wie Thomas Molitor am Mittwochabend ankündigt. Damit die Hinfahrt keine Leerfahrt ist, besorgten die Helfer noch schnell für 3000 Euro etliche Dinge, die in Polen gerade dringend gebraucht würden.

