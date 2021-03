Bürstadt. Wenn Lebenserwartung und Heilungschancen ausgeschöpft zu sein scheinen, dann gilt es, Beschwerden zu lindern und eine höchstmögliche Lebensqualität für betroffene Patienten zu schaffen.

AdUnit urban-intext1

Doch nicht nur die Betroffenen leiden. Auch Angehörige und Freunde schultern nicht selten eine schwere Last. Besonders in der Pandemie finden Angehörige von palliativ erkrankten Menschen nicht genügend Raum für sich. Denn die Möglichkeiten, über ihre Sorgen, Ängste und Befürchtungen zu sprechen, sind oft mehr als begrenzt. Auch weil Ärzte oder Pflegepersonal in Corona-Zeiten besonders gefordert sind.

Oft bleiben dann auch hilfreiche Entlastungsangebote verborgen. Hier gibt das Team der ambulanten Palliativ- und Hospizdienst-Initiative (PaHoRi) Rückenwind in schweren Zeiten. So werden Hilfsangebote aufgezeigt und das Team ist immer gesprächsbereit. Kostenfrei und unverbindlich kann man per E-Mail an info@pahori.de oder unter der Telefonnummer 06206/71 02 03 einen Termin vereinbaren. Fell