Pärchen klaut Pfandkisten

Bürstadt. Auf das Einlösen von Obst- und Gemüsekisten, die einem Pfandsystem unterliegen, hat sich offensichtlich ein Pärchen aus Ludwigshafen spezialisiert. Der Sicherheitsdienst eines Einkaufsmarktes in der Bürstädter Mainstraße hat in der Nacht zum Freitag gegen 0.20 Uhr die Diebe beim Verladen von 300 Kisten ins Auto ertappt. Der 60 Jahre alte Mann und seine 23 Jahre alte Begleiterin sind polizeibekannt. Wegen ähnlicher Diebstählen wurde bereits gegen sie ermittelt. Neben dem aktuellen Fall wird dem Paar zudem vorgeworfen, zwischen dem 14. und 18. Juli am selben Markt ungefähr 1200 Kisten im Pfandwert von rund 4630 Euro gestohlen zu haben. Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls müssen sie sich jetzt strafrechtlich verantworten. Sie können laut Polizeiangaben eine Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und zehn Jahren rechnen. kur/pol

