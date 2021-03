Bürstadt/Biblis. Am Dienstag hat Ulrike Friedle ihre Kunden angerufen und gefragt, ob sie die Bestellungen in ihrer Bäckerei und Konditorei schon am Mittwoch abholen können - falls sie Gründonnerstag nicht öffnen darf. Da zweifelte sie sogar noch, ob sie sie an Karsamstag bedienen kann. Sie darf, und das sogar an beiden Tagen. Dieser Hickhack der Politik ist in ihren Augen völlig

...