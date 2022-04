Osterlamm für die Senioren

Biblis. Die monatlichen Seniorennachmittage in Biblis fielen in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Um den Senioren und Seniorinnen zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind, brachte ihnen das Team des Seniorentreffs ein Osterlamm nach Hause. „Es soll ein Zeichen sein“, erläutern die Autoren. Das Lamm stehe dabei für Verzicht und Opferbereitschaft. In dem Begleitschreiben wird an die Auferstehung gedacht und auch daran, was der Frühling bei den Menschen bewirkt. „Wir hoffen, dass die Lage bald wieder besser ist und wir uns wieder treffen können. Dann werden wir wieder mit Anmeldung arbeiten“, kündigt das Senioren-Team an. red (Bild: Senioren-Treff Biblis)

