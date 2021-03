Ostergruß vom Wattenheimer Seniorenteam

Wattenheim. Es ist nun schon ein Jahr her, dass sich die Wattenheimer Senioren im monatlichen Rhythmus im Dorfzentrum treffen konnten beziehungsweise treffen durften. Eine sehr lange Zeit, wenn man bedenkt, dass gerade die älteren Menschen den Kontakt suchen. Auch die kleinen Feiern im Herbst, an Weihnachten oder an Fastnacht mussten genauso wie der alljährliche Ausflug entfallen. Das Leitungsteam unter der Federführung von Maria Sauer, Rosi Lauseker, Albert Mehler und Udo Müller ist schon mehrfach mit den Seniorinnen und Senioren in Kontakt getreten. Letztmalig wurden an Fastnacht alle besucht. An Ostern hat sich das Leitungsteam wieder etwas besonderes einfallen lassen. Es wurden kleine Päckchen liebevoll gestaltet. Gebettet in Heu lagen zwei bunte Ostereier, und darüber wachte ein Schokoladenosterhase. Zudem sorgte ein kleiner Zettel für kurzweilige Unterhaltung. Das Bild zeigt Toni Sauer, Rosi Lauseker, Udo Müller, Maria Sauer und Albert Mehler (von links). red (Bild: Senioren Wattenheim)

AdUnit urban-intext1