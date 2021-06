Operation Titelverteidigung

Bürstadt. Bereits seit einigen Wochen trainieren die U13-Spieler der Redskins für ein großes Ziel: die Titelverteidigung. Die Nachwuchssportler freuen sich darauf, als amtierende Meister das erste Heimrecht beim Eröffnungsturnier in der U13 Flagfootball-Liga Mitte zu haben. So wird am Sonntag, 20. Juni, in Bürstadt der Start in die neue Runde stattfinden.

Um den Titel kämpfen dann sechs Mannschaften. Aufgeteilt in zwei Gruppen, absolviert jedes Team einen Heim- und zwei Auswärtsspieltage. Der Gruppenbeste geht in die Play-offs um die Meisterschaft. Und genau diese streben die Redskins-„Flaggies“ zum dritten Mal in Folge an, nachdem sie im vergangenen Jahr sogar eine „Perfect Season“ gespielt, also alle Spiele gewonnen haben.

„Wir sind sehr stolz auf unsere jüngsten Footballer. Was jedoch mindestens genauso wichtig ist wie der sportliche Erfolg: Die Jungs haben viel Spaß zusammen“, sagt Harry Frommeld, Kommunikationschef der Redskins. „Die Kids waren quasi sieben Monate lang eingesperrt. Hatten kaum Bewegung und somit viel zu wenig Ausgleich. Nun dürfen sie wieder gemeinsam trainieren und sie alle verfolgen ein gemeinsames Ziel. Die Gruppendynamik ist unglaublich.“

Gemeinsames Ziel

Zu Gast auf dem Redskins Homefield in der Wasserwerkstraße werden die Mitbewerber um die Meisterschaft von den Wiesbaden Phantoms und den Nauheim Wildboys sein. Den Auftakt macht um 11 Uhr die Begegnung der Redskins mit den Nauheim Wildboys. Um 12.15 Uhr spielen die Nauheim Wildboys gegen die Wiesbaden Phantoms und um 13.30 Uhr treffen die Bürstadt Redskins auf die Wiesbaden Phantoms. Gemeinsam wollen die U13-Spieler gut in die Saison starten

Zuschauer sind auf Basis des Sicherheitskonzeptes der Redskins erlaubt. Einlass ist ab 10 Uhr, PreGame ab 10.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, ein negativer Schnelltest wird empfohlen und Maskenpflicht gilt im Eingangs- und Cateringbereich. Zudem werden die Besucher schriftlich erfasst und vor Eintritt mit dem aktuell geltenden Sicherheitskonzept vertraut gemacht.

Neben den Flagfootball-Begegnungen dürfen sich die Besucher auch auf Cheerleading und Musik freuen. Wer die Redskins kennt, weiß, dass jeder Spieltag ein Familienevent ist. Und selbst wer sich mit American Football bisher noch nicht auskennt, dem wird vom Kommentator auf unterhaltsame Weise vermittelt, was da auf dem Platz gerade genau passiert. red

