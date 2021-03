Bürstadt. Anlässlich des Equal Pay Day wird am Mittwoch, 10. März, von 18.30 bis 20 Uhr ein kostenfreier Online-Workshop für Frauen angeboten mit dem Titel „Die soziale Funktion von echten Beziehungen zu Menschen – wie können wir auch in dieser turbulenten Zeit Kontakte pflegen?“ Am Equal Pay Day wird darauf aufmerksam gemacht, dass Frauen im Durchschnitt immer noch weniger verdienen als Männer. Das Seminar wird veranstaltet von den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in Bürstadt und im ganzen Kreis Bergstraße.

Referentin und Coach Anna Basse will aufzeigen, wie „frau“ der Spirale der Einsamkeit entkommt. Denn gerade jetzt sind Frauen jeder Altersgruppe durch die Kontaktsperre mit sich und ihren Themen allein, insbesondere auch durch die hohen Anforderungen in der Familie. Der Workshop findet in Kooperation statt mit dem Büro für staatsbürgerliche Frauenarbeit in Wiesbaden. Teilnahme über https://attendee.gotowebinar.com/register/4571193616674534670. red