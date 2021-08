Oli II: Bürstädter setzen auf Klimaschutz und günstiges Wohnen

Bürstadt. Bezahlbares Wohnen ist den Bürstädtern ebenso wichtig wie der Umweltgedanke: Für die künftige Bebauung auf Oli II wünschen sie sich jede Menge E-Ladestationen, Dachbegrünung und die Nutzung von Sonnenenergie: Die Stadt Bürstadt hat bei der Konversion der Industriebrache den nächsten Schritt getan und erstmals die Öffentlichkeit mit einbezogen. In zwei Beteiligungsworkshops wurden zunächst die Nachbarschaft und dann die politischen Fraktionen sowie die Lenkungsgruppe Lokale Partnerschaft (LoPa) nach ihren Vorstellungen und Zielen für das Areal gefragt. Das Ergebnis: „Es sind jede Menge guter Ideen eingegangen“, zieht Bürgermeisterin Barbara Schader zufrieden Bilanz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadt Bürstadt will die rund 8500 Quadratmeter mit Hilfe des Förderprogramms Aktive Kernbereiche entwickeln: Ein komplett neues Wohnquartier soll entstehen. Sobald die alten Fabrikhallen abgerissen sind, beginnt ein Investorenauswahlverfahren. Dabei will das Rathaus insbesondere die Nachbarn, die Mitglieder der LoPa sowie die politischen Fraktionen von Anfang an beteiligen. In den Workshops hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren und Anregungen einzubringen.

Vorgaben für Investoren

Die Wünsche und Anregungen aus den Workshops sollen nach fachplanerischer Prüfung in das Auswahlverfahren für die Investoren mit aufgenommen werden. Dazu zählen Glasfaseranschlüsse für alle Gebäude und barrierefreie Wohnungen. Darüber hinaus sollen nicht nur ausreichend Ladestationen für E-Autos mitgeplant werden, sondern auch für Elektro-Fahrräder. Auch ein Sharing-Angebot für Lastenräder soll nach den Vorstellungen der Teilnehmenden im neuen Quartier Platz finden.

Die meisten Punkte und damit die stärkste Gewichtung bekam aber das Themenfeld Ökologie und Klimaschutz. Insbesondere eine nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung im Zusammenhang mit Dachbegrünungen wurde mehrfach genannt. Aber auch die Nutzung von Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen ist stark gefragt und soll zum Standard im neuen Quartier werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die eingereichten Investorenkonzepte werden den Bürstädterinnen und Bürstädtern in einer weiteren öffentlichen Veranstaltung vorgestellt. Der Termin dafür wird noch bekanntgegeben. sbo/red