Bürstadt. Schmissige Klänge ertönten am Altenheim St. Elisabeth. Dort hatte die Oldies Band vor dem Eingang auf Stühlen Platz genommen und spielte Blasmusik, was das Zeug hielt. Sehr zur Freude des Publikums, das sich vor dem Gebäude, an den Zimmerfenstern und Balkonen versammelt hatte.

„Das war die Idee von unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterin Edith Held. Sie ist die Ehefrau von Werner

...