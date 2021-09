Ohne gutes Gehalt auch keine gute Rente

Bürstadt. In Wahlkämpfen erhalten manche Wörter traditionell inflationäre Verwendung. Von strategischen Weichenstellungen und Neuausrichtungen ist allzu oft die Rede. Für Sven Wingerter ist der 26. September – mit dem anschließend ersten „Post-Merkel-Kabinett“ – aber tatsächlich eine Richtungswahl. Dementsprechend klar positionierte sich der SPD-Bundestagskandidat im Gespräch mit Michael Rudolph, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Hessen-Thüringen. Im Bürstädter Ratskeller bekannte sich Wingerter gewissermaßen zu den Wurzeln der Sozialdemokratie: der Politik für die kleine Frau und den kleinen Mann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Man muss sich entscheiden, für wen man Politik machen will“, betonte der Wald-Michelbacher und schob nach: „Für alle kann man keine machen.“ Stattdessen wolle er „viele“ ansprechen. Was zunächst symbolträchtig klingt, machte der Bergsträßer Bundestagskandidat in den folgenden anderthalb Stunden konkreter – und positionierte sich damit auch in Sachen Regierungsbildung eindeutig.

In den allermeisten Punkten waren sich er und Michael Rudolph einig. Auch der Gewerkschafter sprach von einer Richtungswahl, ohne das Wort in den Mund zu nehmen. Stichwort Rente und Tariflohn: Es lohne sich, so Rudolph, die Programme genau durchzulesen. „Die Parteien beziehen hier klar Stellung und zeigen Unterschiede. Da kann man sich entscheiden, was besser zu einem passt“, sagte er. Beide betonten, Politik müsse in Zukunft Prozesse aktiv anschieben. Wettbewerb müsse dann in diesem Rahmen entstehen.

Niedrigere Löhne dürften aus ihrer Sicht nicht Teil des Wettbewerbs werden. Überlasse man den Markt gänzlich sich selbst, könne das in manchen Fällen zum Phänomen des Aussaugens führen: Ein Unternehmen versuche, möglichst lange aus bestehenden Formen Geld zu ziehen. „Das ist aber keine Zukunftsstrategie“, so Rudolph. Stattdessen plädierte er dafür, Unternehmensleitungen und Betriebsräte aktiv bei der Neuausrichtung zu unterstützen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ähnliches gilt aus Sicht der beiden für die Rente. Mit privater Vorsorge als Allheilmittel können sie wenig anfangen. „Das kann nicht die Lösung in Sachen Altersarmut sein“, betonte Rudolph. Schon am „gut gemeinten“ Beispiel Riester ließe sich erkennen: „Die Menschen, die es nötig hätten, haben gar nicht genug Geld, um zusätzlich privat vorzusorgen. Wer Altersarmut bekämpfen wolle, müsse die gesetzliche Rente stärken, fanden beide. „Neoliberale Kräfte“ würden aus ihrer Sicht die gesetzliche Rente „immer weiter ausdünnen“. Grundsätzlich gelte es aber, weiter vorne anzusetzen. „Aus einem schlechten Einkommen machen Sie nie eine gute Rente“, so Wingerter. Auch Mindestmechanismen wie eine Grundrente oder ein Mindestlohn seien nicht des Rätsels Lösung. „Sie sind aber leider notwendig, weil inzwischen aus guten Einkommen schon eine schlechte Rente wird“, erklärte Wingerter.

Paritätisches System gefordert

Und Rudolph fügte hinzu, dass es nicht gelingen könne, weder Beiträge noch den Bundeszuschuss zu erhöhen. Der DGB-Mann plädierte für ein paritätisches System ähnlich dem der Krankenkassen. „Würden die Arbeitgeber einen genauso hohen Anteil wie die Arbeitnehmer zahlen, sähe die Welt schon anders aus“, sagte er.

Geld genug sei dafür da. „Der Wohlstand im reichsten Land Europas muss sich wieder in der Sozialabsicherung wiederfinden“, forderte Wingerter. Er wisse schon, so der Sozialdemokrat auf Nachfrage, mit welchen Partnern das in einer möglichen Koalition besser zu vereinbaren sei. Die Umsetzung dieser Punkte mit der FDP hält er für „schwierig“, ohne sich schon festlegen zu wollen.