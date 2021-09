Nur noch vier Aktive beim Liederkranz

Bürstadt. Die Zahl der Aktiven beim MGV Liederkranz ist nach der Pandemie auf vier Frauen gesunken. Im Jahr 2019 – vor Corona – waren es noch 20 Sängerinnen und Sänger, die zu 38 Singstunden kamen. Diese erschreckenden Zahlen wurden bei der Jahreshauptversammlung 2019/2020 im Vereinsheim der Garten- und Naturfreunde bekannt.

Die entscheidende Frage des Abends lautete für die 19 Mitglieder: Wie geht es weiter mit dem Liederkranz Bürstadt? Nachdem sich der gesamte Vorstand mit Christa Wasem noch einmal hatte wählen lassen und mit Heinz Keinz ein weiterer Kassenprüfer gefunden werden konnte, machte Christa Wasem deutlich: „In den eineinhalb Jahren Pandemie haben einige Sänger bemerkt: Wir schaffen es nicht mehr.“So wurde die letzte gemeinsame Singstunde mit dem MGV Liederkranz Bobstadt, der von Chorleiter Heinz Ritsert geleitet wird, nur von vier Sängerinnen besucht.

Im März 2020 hatten sich die Sängerinnen und Sänger des MGV Liederkranz zum letzten, gemeinsamen Singen getroffen. Danach hatte Corona alle Aktivitäten ausgebremst. Das berichtete Doris Keinz, Schriftführerin des Vereins. Der Liederkranz hatte 2019 noch Fastnacht, Seniorennachmittage, Freundschaftssingen und Familiennachmittag gesanglich mitgestalten können, traf sich zu Radtouren und war bei Eisernen Hochzeiten, Gottesdiensten und dem Friedhofssingen mit dabei. Das Pfarrfest in St. Josef wurde mitgestaltet, und es gab eine gemeinsame Weihnachtsfeier.

Ob der Weiterbestand des Vereins sinnvoll wäre, überlegten die Mitglieder nun. Denn Nachwuchs sei nicht in Sicht. Erschwerend komme hinzu, dass sich der Verein an den Kosten für Chorleiter beteiligen muss. Auch Abgaben an den Sängerbund müssen aufgebracht werden. Der Vorschlag von Christa Wasem, zu den Bobstädern zu wechseln, wurde abgelehnt.

Die Versammlung beauftragte nun den Vorstand, mit dem Chorleiter zu sprechen und dann weiter zu überlegen. In zwei Jahren könnte der Verein sein 175-jähriges Bestehen feiern. Deshalb gab es Vorschläge, den Verein „ruhen zu lassen“ und das Fest abzuwarten. Die finale Entscheidung steht noch aus. Fell