Nun zwei Termine zur Abgabe

Bürstadt. Seit Wochen geht es in Bürstadt schon kreativ zu: 200 winterliche Holzmotive werden von Kindern und Erwachsenen für die „Winterwiese“ gestaltet. Dabei handelt es sich um eine Aktion des Quartierbüros, die durch Reiner Mecky initiiert und mit 1000 Euro aus dem Verfügungsfonds der sozialen gesunden Stadt Bürstadt gefördert wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund der dynamischen Pandemielage macht das Quartiersbüro darauf aufmerksam, dass zum gemeinsamen Stecktermin am Samstag, 18. Dezember, nun zwei Zeitfenster angeboten werden. Damit soll die Anzahl der Personen vor Ort entzerrt werden. Per Losverfahren wurden die Teilnehmer jeweils einem Zeitfenster zugelost. Alle, die zum neuen Zeitfenster von 15 bis 15.30 Uhr gehören, wurden per E-Mail persönlich angeschrieben und darauf aufmerksam gemacht. Die andere Hälfte wird wie ursprünglich geplant um 16 Uhr erwartet. Hierfür wurden keine Infomails verschickt.

Die Bürstädter gestalten Holzstecker für die Winterwiese. © Quartiersbüro

Alle Teilnehmer werden gebeten, sich bei Ankunft beim Team des Quartiersbüros zu melden, damit die Abgabe der Holzmotive notiert werden kann. Wer zu dem Termin nicht kommen kann, gibt seine Holzmotive ebenfalls unter Nennung des Namens im Rathaus ab. Die Information am Eingang ist Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Auch das Quartiersbüro in der Bürgermeister-Siegler-Straße 29 nimmt dienstags von 10 bis 17 Uhr die Kunstwerke entgegen. red