Nun geht's auch spontan zum Schnelltest

Bürstadt. Seit dieser Woche sind im Bürgerhaus Bürstadt auch vormittags ab 10.30 Uhr Corona-Schnelltests möglich. Nach einer Anmeldung online bietet das Unternehmen Nanotrade zusätzliche Termine an. Spontan können Besucher erstmals ab diesem Wochenende kommen: Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Mai, übernehmen Aktive der DLRG Lampertheim den Nasenabstrich im Bürgerhaus und pflegen vor Ort die Daten im Computer ein. Dafür gehen die Lebensretter eine Kooperation mit Nanotrade ein.

Etliche Bürger hatten kritisiert, dass sie ohne Internet-Zugang keine Möglichkeit zu den Tests haben. Von Montag bis Freitag bleibt das auch so. „Das hängt weniger an unseren personellen Kapazitäten, sondern vor allem an datenschutzrechtlichen Bestimmungen“, erklärt Nanotrade-Geschäftsführer Marcel Gassert auf Anfrage. Für die DLRG Lampertheim dagegen stellt dies kein Problem dar. „Wir bringen auch genug Leute mit, falls wir überrannt werden sollten von Besuchern ohne Voranmeldung“, sagt Thomas Hanselmann vom Vorstand. Fünf bis sechs Ehrenamtliche plant er von 9 bis 12 Uhr am Samstag sowie von 10 bis 13 Uhr am Sonntag ein. Möglich sind in der Zeit jeweils 144 Tests. Besucher können sich auch dafür vorab anmelden, dann gehe es schneller.

Wer ohne Anmeldung kommt, erhält nach 20 Minuten vor Ort sein Ergebnis. „Dafür wird der Raum im Bürgerhaus erweitert – falls das Wetter schlecht sein sollte, sonst können die Leute draußen warten.“ Die DLRG nutzt die gesamte Ausstattung von Nanotrade. Die Stadt ist froh über die Kooperation, genauso die Freien Wähler in Bürstadt, die den Kontakt zur Lampertheimer DLRG hergestellt hatten.

Die Firma Nanotrade kooperiert nun mit der DLRG. © Berno Nix