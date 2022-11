Nützt nicht immer den Bürgern

Zum Interview „In Biblis besteht dringender Handlungsbedarf“

Sind denn schon Wahlen? Nur Politiker sehen Stillstand. In erster Linie Herr Großmann. Normale Bürger der Gemeinde Biblis sehen das bestimmt differenzierter.

Zur Sache der „Abgänge der letzten zwei Jahre“ ist es unlauter, das so zu argumentieren – Aussagen unter der Hand. Kein Arbeitgeber kann sich hier öffentlich äußern, ohne mit Klagen zu rechnen. Also könnte er auch nicht sagen, warum die Leute wirklich gingen. Aber Herr Großmann stellt dies so in den Raum, und der Chef der Gemeinde kann und darf sich nicht äußern.

Kritik übt Herr Großmann am Bürgermeister, seit es diesen gibt. Zusammenarbeit sieht jedenfalls in der Öffentlichkeit anders aus. Man könnte noch viel mehr schreiben, aber wie auf Bundesebene macht jede Partei nur das, was ihr nützt, und das ist nicht immer das, was dem Bürger nützt. Warum sollte es also in Biblis anders sein? Fakt ist auch, dass Herr Scheib mit mehr Stimmen der Bibliser Bürger gewählt wurde, als Herr Großmann als CDU-Mitglied erhalten hat.

Kein Grund für Abwahl

Was die Informationen an die Bibliser Bürger betrifft, so hatte Herr Scheib schon lange darauf hingewiesen, dass sich jeder Bürger bei der Bürger-App anmelden kann und damit auf alle Unterlagen und Termine sowie Informationen Zugriff hat. Ich denke und hoffe, dass der gewählte Bürgermeister keinen Grund zur Abwahl gibt und wünsche weiterhin, trotz aller Widrigkeiten, gutes Gelingen. Im Interesse der Bürger von Biblis.