Nitratwerte vielerorts überschritten

Bürstadt/Lampertheim. An einem Informationsstand der gemeinnützigen Organisation VSR-Gewässerschutz im Mai auf dem Bürstädter Marktplatz konnten die Bürger Proben ihres Brunnenwassers abgeben und untersuchen lassen. Viele Bürger wollten wissen, ob sie im Notfall das Wasser auch zum Trinken nutzen können, berichtete der VSR-Gewässerschutz nun in einer Mitteilung. Nach Auswertung der Ergebnisse hätte die Organisation allerdings jeden vierten Brunnenbesitzer enttäuschen müssen. Der Grund: Der Nitratgrenzwert der Trinkwasserverordnung wurde vielerorts überschritten.

„Insgesamt wurde das Wasser von 71 privat genutzten Brunnen aus dem Raum Groß-Rohrheim, Biblis, Bürstadt und Lampertheim analysiert“, heißt es in der Mitteilung. Harald Gülzow und Matthias Ahlbrecht zufolge fanden sie bei den Untersuchungen 124 Milligramm Nitrat pro Liter in einem privat genutzten Brunnen in Bürstadt. Weitere mit Nitraten stark verschmutzte Brunnen stellten die Umweltschützer nach eigenen Angaben in Groß-Rohrheim mit 71 Milligramm pro Liter (mg/l), in Biblis mit 64 mg/l, in Hofheim mit 96 mg/l und in Lampertheim mit 65 mg/l fest.

Testet die Brunnenproben: Harald Gülzow vom VSR-Gewässerschutz. © VSR

Der gemeinnützige Verein setzt sich bereits seit vielen Jahren für den Schutz des Grundwassers ein. Die Mitglieder werten nicht nur die Ergebnisse der Nitratmessungen des Brunnenwassers aus, sondern auch die regionalen landwirtschaftlichen Daten. Anhand dieser Recherchen können die Umweltschützer erkennen, welche landwirtschaftliche Nutzung besonders zur Nitratbelastung beiträgt. Auf ihrer Homepage sind die aktuellen Auswertungen veröffentlicht.

Brunnenbesitzer, die den Termin am Labormobil verpasst haben, finden auf der Internetseite der Gewässerschutzorganisation auch weitere Informationen zu den angebotenen Untersuchungen. Bis Ende September können die Wasserproben auch per Post an die Geschäftsstelle in Geldern zugesendet werden. red