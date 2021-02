Bürstadt. „Eine tolle Aktion, wir freuen uns schon aufs Zusammenbauen“, zeigte sich Timo Spreng begeistert, der für sein eigenes Kind und dessen Freund zwei Nistkästen-Bausätze beim Nabu Bürstadt abholte. In den vergangenen Jahren fand beim Nabu sonst immer eine gemeinsame Zusammenbauaktion statt, diesmal gab es die Bausätze für zu Hause – die Nachfrage war so groß, dass der Nabu noch Bausätze nachproduzierte und einen weiteren Ausgabetermin ansetzte.

„Wir sind positiv überrascht von der Resonanz“, so Vorsitzender Michael Held. Erfahrungsgemäß wurden in den Vorjahren beim Workshop auf dem Nabu-Gelände mit Kindern und Familien meinst zwischen zehn bis 15 Nistkästen zusammengebaut. Der Nabu stellte auch die benötigten Werkzeuge zur Verfügung, gab Anleitungstipps und half aktiv mit.

Dieses Jahr konnte der Verein Corona-bedingt keine Mitmachaktion anbieten. Von Mitglied Marion Brandner kam dann die Idee, dass man die Bausätze ja zum Selbstbauen zu Hause anbieten könnte, zum Selbstkostenpreis von sechs Euro für das Material. Also gab es hierzu eine kleine Ankündigung, dass Nistkästen-Bausätze ausgegeben werden, und am Tag der Abgabe wurde der Nabu regelrecht von der Nachfrage überrannt. „Für uns ein schönes Zeichen“, freut sich Michael Held.

Aktuell schaue man, was Familien mit Kindern Zuhause gut machen können, da passe das gemeinsame Werken an Nistkästen gut hinein – und hat zugleich einen Nutzen für die Tiere. „Wir hatten noch einen Vorrat von 20 Nistkästen, die bei der ersten Ausgabe nach kurzer Zeit vergriffen waren“, so Marion Brandner.

Daher wurde spontan entschieden, noch Nistkästen für alle Interessieren nach zu produzieren. Das heißt, die Bausatzteile zusammenschneiden, das Einflugloch fräsen und alle weiteren Einzelteile wie Nägel, Dachpappe, Schrauben und Anleitung dazu zu packen. „Ein Rundum-Sorglospaket, die Selbstbauer benötigen nur das entsprechende Werkzeug daheim“, meinte Held.

Nach der ersten Ausgabe gab es weitere Vorbestellung für 50 Nistkästen. In Rücksprache mit Nabu-Mitglied Günter Ochsenschläger konnten kurzfristig 35 Bausätze nachproduziert werden. „Mehr Material war im Holzgeschäft nicht verfügbar – eigentlich standen 50 Bausätze am Ende auf der Bestellliste. Daher haben wir die Abgabemenge auf zwei Stück pro Bestellung beschränkt, so dass jeder, der bestellt hat, auch etwas bekommt“, erklärte Brandner.

Heim für Blau- und Kohlmeisen

„Wir haben den Vermerk auch gelesen und fanden es eine schöne Idee, zumal wir erst dachten, wir könnten den Nistkasten für unser Rotschwänzchen nutzen“, erzählte Timo Spreng. Die Nabu-Mitglieder klärten jedoch darüber auf, dass die Nistkästen eher für Blau- und Kohlmeisen geeignet seien, die zu 95 Prozent in heimischen Gärten zu finden seien. Für die Rotschwänzchen gäbe es andere Alternativen. „Wir bauen dann noch ein passendes für unser Rotschwänzchen“, kündigte Spreng an.