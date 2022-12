Nikolausmarkt ist zurück

Groß-Rohrheim. Der Groß-Rohrheimer Nikolausmarkt ist wieder zurück. Nicht nur wegen der Corona-Pause, sondern auch am alten, angestammten Platz in der Allee. Einen Tag dauert er nur an, und vielleicht ist das ja auch der Grund, weshalb so viele Besucher gekommen waren. Selbst der Nikolaus, der ja angekündigt war, hatte kaum ein Durchkommen mit seinem Bollerwagen voller kleiner, süßer Geschenkebeutel. Die waren denn nach noch nicht einmal einer halben Stunde verteilt. Und so manches Kind, das zu spät gekommen war, hatte das Nachsehen. Zuvor sollten die Beschenkten aber auch ein kleines Gedicht aufsagen. In der Allee duftete es allerorten – entweder nach Gebratenem oder dem Zimt im Glühwein. Zahlreiche Rohrheimer waren auch der Aufforderung gefolgt und hatten ihre eigenen Becher für Getränke mitgebracht.

Bei kühler (aber zumindest auch trockener) Witterung lohnte sich der Genuss eines Punschs oder eines anderen wärmenden Getränks mit oder ohne „Schuss“. Für die gute Sache standen die Besucher und Besucherinnen des Nikolausmarktes beispielsweise beim Stand der evangelischen Kita an. Hier drehte sich die Tombola-Lostrommel.

Gut besucht war der Stand der LiGR, die wieder ihre Kartoffelsuppe anbot. Und beim Schulförderverein standen die Kinder Schlange, gab es doch hier frische Crêpes mit der bekannten Nuss-Nougat-Creme im Angebot.

Viel Mühe gegeben hatten sich unter anderem auch die Rohrheimer Floriansjünger mit ihrem Bauwagen-Stand mit angrenzender Stehtisch-Party-Zone. Auch die Sitzbänke und Tische rund um die Pavillons waren bis auf den letzten Platz besetzt. Über den guten Besuch der Veranstaltungen dürften sich vor allem die beteiligten Vereine gefreut haben, lässt der Nikolausmarkt doch wieder etwas Geld in die Vereinskassen fließen. Geld, das meist den Jugendabteilungen zukommt oder für dringend benötigte Anschaffungen gebraucht wird. Für die adventliche Stimmung sorgte zudem die Rohrheimer Blasmusik mit der passenden Musik.