Nikolaus besucht Familien

Bürstadt. Auch in diesem Jahr sind die Nikoläuse des Bürstädter Pfadfinderstamms „Bruder Feuer“ wieder am 5. und 6. Dezember unterwegs, um den Kindern in Bürstadt, Bobstadt und Riedrode eine Freude zubereiten. Dabei steht das Leben der bekannten Heiligenfigur im Mittelpunkt des Besuchs. Aber natürlich werden auch kleine Geschenke der Verwandten an die Kinder verteilt.

Spenden für Pfadfinderheim

Besonders wichtig ist den Pfadfindern, dass der Nicolaus nicht als Drohung dient. Der Heilige liebte die Kinder und half ihnen mit all seiner Kraft, so die Legenden. Die Georgspfadfinder möchten mit ihrem Besuch an die guten Taten des Bischofs erinnern. Dazu werden sie den Kindern eine Geschichte des heiligen Nicolaus erzählen und möchten ihnen so die Angst vor dieser Gestalt nehmen.

Die Pfadfinder verlangen keinen festen Betrag für ihren Besuch, sondern bitten die Familien um Spenden. Das eingenommene Geld wird für die Renovierung des maroden Pfadfinderheims verwendet, wie die Pfadfinder mitteilen. red