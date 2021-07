Bürstadt. Schon auf dem Weg zum Beethovenplatz gibt’s einen ersten Hinweis, was an der Nibelungenstraße dringend zu verbessern ist: „An die Aralkreuzung muss eine Spur für Linksabbieger hin. Da staut sich der Verkehr wie sonst was“, ruft ein Mann auf dem Rad herüber. Was den Zustand der Verkehrsachse quer durch Bürstadt betrifft, haben die Anwohner einiges auf dem Herzen. Kein Wunder also,

...