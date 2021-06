Neuwahlen werden erst im Herbst angepeilt

Bürstadt. Der Wahl zum Jugendrat geht in normalen Zeiten ein Jugendforum voraus. Dazu werden alle Bürstädter zwischen zwölf und 22 Jahren eingeladen. Das konnte bisher bedingt durch Corona nicht durchgeführt werden. „Es fand 2019 zusammen mit der Eröffnung des neuen Jugendhauses statt“, sagte Timo Spreng vom Parlamentarischen Büro der Stadt. Er war beim ersten Punkt der Tagesordnung der Sitzung des Jugendrates mit dabei, als es um die Wahl des neuen Jugendrats ging. Diese sollte schon im Frühjahr stattfinden, wurde wegen der Pandemie aber verschoben.

Wie hart die Corona-Regeln sein können, weiß Vorsitzende Anastasia Möller (18). Sie hat gerade ihr Abitur gemacht. Das Gremium mit neun Mitgliedern trifft sich immer im Jugendhaus in der Nibelungenstraße 199a. Dort hat der Jugendrat seine feste Adresse, und dort soll das Forum stattfinden, zu dem die Stadt per Brief alle Jugendlichen einlädt.

Der Vorschlag von Spreng war, direkt nach den Sommerferien mit dem „Wahlkampf“ anzufangen. Es soll wieder einen Wahlstand in der Erich Kästner-Schule (EKS) geben. Ein zweiter Wahlstand wird im Jugendhaus an einen der Öffnungstage eingerichtet. Hier könnte auch das Forum vier Wochen vor der Wahl stattfinden. „Nach derzeitigen Regeln dürften sich 250 Personen hier versammeln“, erläuterte Meike Kiesel, Bereichsleitung Jugend und Integration von der Sozialagentur Fortuna, die das Jugendhaus betreut.

U18-Wahl als Test

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September wird Bürstadt eine U18-Wahl abhalten, mit der die Stimmung bei den Jugendlichen getestet werden kann. „Das wäre eine gute Gelegenheit, dass neue Bewerber sich da zusammen mit dem Jugendrat beteiligen können“, meinte Spreng. Es wurde beschlossen, bereits vor den Ferien Kontakt zur EKS aufzunehmen, um Werbung für die Wahl und die Mitarbeit im Jugendrat zu machen. Ein Großteil der jetzigen Mitglieder möchte weiterhin mitwirken.

Social Media war ein weiterer Punkt, der besprochen wurde. „Hier müssen wir aktiver werden. Bei Instagram könnten wir beispielsweise immer eines unserer Projekte vorstellen. Jeder kann sich eines aussuchen und eine Story und ein Bild posten“, meinte die Vorsitzende. Sie schlug vor, über die Ferien bereits damit zu beginnen. Anastasia Möller war ebenfalls dafür, regelmäßig etwas zu posten.

Zum Abschluss ging es um Ideenfindung für neue Projekte in der Stadt. „Das Kino im Ratskeller ist gut angekommen. Das sollten wir nochmal machen“, so Vincent Vetter. Er versprach, mit Carsten Block, dem Betreiber des Ratskellers, zu sprechen, was derzeit möglich ist. Wahrscheinlich kann das Kino nur in der Scheune stattfinden. Dafür wäre aktuell noch ein Test verpflichtend.

Eine andere Idee lautete, im Waldschwimmbad an einem Abend Musik von einer Band und verschiedene Stationen anzubieten wie Slackline oder Fußballtennis. Auch hier muss die weitere Entwicklung noch abgewartet werden. Die Vorsitzende will sich hierzu mit der Stadt in Verbindung setzen. Dritte Idee war eine Müllsammelaktion, entweder auf dem Freizeitkickergelände oder an den Straßenrändern. Dazu will sich der Jugendrat mit der IG Saubere Umwelt zusammentun und Kontakt aufnehmen. Auch mit dem Bauhof soll über die Aktion im Vorfeld gesprochen werden.

Vincent Vetter und Till Ritschel werden sich bei den Sitzungen der LoPa abwechseln, Lilli Bardelang wird bei der SoPa dabei sein.